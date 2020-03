Prosba - ostaňme doma!

Každé ráno, keď sa zobúdzam, bojím sa otvoriť oči a strašne si želám, aby to čo sa deje, bol len zlý sen, ktorý sa skončí zobudením

maky (Juliana Benčičová)

Žiaľ realita je iná. Čo sa to stalo? Je to pravda, nemôžem tomu uveriť. Akoby nám niečo chcelo dokázať, že sú aj horšie veci a pohromy, nielen tie, ktoré poznáme.

Ľahostajnosť, arogantnosť, nenásytnosť, závisť, nenávisť, ktorá vládne všade medzi nami, to už je trochu priveľa. Občas sme dostali menšie príučky ako veľká voda, oheň, víchrice, zemetrasenia, obrovské nešťastia...Bolo toho asi málo, aby sme sa spamätali. Zrazu prišlo niečo nové, neznáme a toho sa bojíme.

Prišiel neviditeľný nepriateľ a nie je sám. Pripadá mi to ako vo filme a my sa bojíme. Vidíme to hrôzu v okolitých štátoch. Tak sa spamätajme, buďme dôslední.Správajme sa jeden k druhému ľudsky, aby sme dokázali celému svetu, že aj keď sme malí, dokážeme byť veľkí.

Spojme sa všetci spoločne, aby sa nám to podarilo. Chráňme jeden druhého, len tak sa dokážeme ochrániť. Preto nosme rúška, dodržujme všetko čo je potrebné.Vydržme to, veď nič netrvá večne!

Verím, že príde ten deň, keď sa zobudím do krásneho slnečného dňa a všetci ľudia budú zdraví a šťastní. Len dúfam, že to nebude môj sen.